Experții avertizează că TVA ar putea crește la 23 sau chiar 24 la sută! Specialiștii sunt de părere că scenariul devine tot mai plauzibil, fiindcă măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan nu au avut încă niciun efect asupra ratei inflației, care continuă să fie mare.

Unul dintre reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri din România spune că ne apropiem de recesiune tehnică și nu este suficient ce s-a făcut până acum. De altfel, analistul spune că România funcționează încă din anul 2022 pe un buget complet nerealist la capitolul venituri și cheltuieli.

Economiștii avertizează că o majorare TVA la 24 la sută ar fi catastrofală pentru românii și așa împovărați. Abia în decembrie vom afla dacă va fi necesară majorarea TVA, spun aceștia.

Sursa: Realitatea Financiara