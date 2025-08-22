Scandalul facturilor de energie electrică din luna iulie, la care s-a aplicat TVA majorat aferent lunii august, se amplifică. Vlad Gheorghe, unul dintre apropiații președintelui, susține că „peste 10 milioane de români sunt jefuiți prin facturile de utilități și alte servicii continue pentru luna iulie” și acuză oamenii din guvernul Bolojan că nu ar fost în stare să modifice un simplu articol, pentru a preveni o astfel de situație.

Vlad Gheorghe, omul care i-a făcut campanie lui Nicușor Dan, a scris într-o postare pe Facebook că milioane de români au ajuns să plătească TVA majorat pentru că cineva din minister a „uitat” să modifice 281 din Codul Fiscal și astfel „a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă”.

Gheorghe susține că i-a cerit oficial ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să repare această „ÎNȘELĂTORIE” și să dea înapoi banii luați românilor pentru taxarea consumului de energie electrică pe luna iulie.

„Nu accept să suportăm taxe și mai mari decât cele deja anunțate. Modificați urgent legea!” a mai scris Gheorghe.

NICIUN OFICIAL GUVERNAMENTAL ȘI NICIO INSTITUȚIE NU A OFERIT O EXPLICAȚIE LEGATĂ DE APLICAREA TVA DE 21% LA FACTURILE PE LUNA IULIE

Cu toate că nemulțumirile legate de majorarea suplimentară a sumelor din facturile pe luna iulie prin aplicarea cotei majorate de TVA au aprut de câteva zile și au fost transmie inclusiv pe paginile instituțiilor fiscale ale statului, niciuna nu a venit cu un punct de vedere oficial. Hidroelectricica a trasmis că facturarea s-a făcut potrivit normelor fiscale în vigoare.

Clarificări de la Hidroelectrica după haosul creat de modificarea cotei TVA

PRIMELE FACTURI CU TARIFE NEPLAFONATE AU VENIT CU TVA 21%, DEȘI CONSUMUL A FOST ÎN LUNA IULIE

Primele FACTURI de energie calculate pe baza tarifelor neplafonate au strnit confuzie în rândul abonaților. Pe lângă faptul că sumele sunt majorate prin creșterea prețului facturat, oamenii sunt contrariați că s-a aplicat în totalitate sau parțial cota de TVA majorată, deși consumul a fost înregistrat înainte de 1 august.

Primele FACTURI cu tarife neplafonate la energie electrică. Șoc dublu pentru abonați și nelămuriri privind cota de TVA