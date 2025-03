Scandal uriaș! În timp ce Nicușor Dan spune că vrea să salveze țara, Primăria Capitalei este în haos. O arată inclusiv un raport al Curții de Conturi. În tot acest timp, edilul și-a amplasat panouri de campanie în întreaga țară și spune că banii vin din donații.

În campania pentru locale, Nicușor Dan a primit sume uriașe prin donații, dar numele celor care i-au dat bani sunt ascunse în declarația de avere.

Peste 1,1 milioane de lei a primit Nicușor Dan din donații pentru campania electorală de anul trecut, iar Autoritatea Electorală Permanentă i-a decontat 659.000 de lei. În declarația de avere depusă, numele donatorilor au fost ascunse. Practic, nu știm cine i-a dat banii lui Nicușor Dan. În ziua în care și-a depus candidatura, Nicușor Dan a spus că a strâns aproape 1,7 milioane de lei, iar panourile electorale au costat aproape 200.000 de euro. Totodată, Curtea de Conturi au făcut controale la Primăria Capitalei unde au fost descoperite mai multe sume nejustificate.

„Risc de securitate națională”

Nicușor Dan se consultă în continuare cu Matei Păun în campania electorală, deși au apărut informații că afaceristul ar avea legături directe cu ultimul dictator al Europei, Alexander Lukashenko, pionul lui Putin.

Dezvăluirile au fost făcute de economistul Andrei Caramitru, care a povestit pentru presă că s-a întâlnit la un moment dat cu Păun și că acesta i-ar fi povestit că are „o relație aproape exclusivă” cu președintele Belarusului.

De asemenea, povestește Caramitru, Păun scria pe internet mesaje favorabile Rusiei. „Ar fi un risc de securitate națională” ca Nicușor Dan să ajungă președinte cu Matei Păun consultant, transmite economistul. L-am contactat pe Nicușor Dan pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu ne-a răspuns.

Andrei Caramitru povestește că Matei Păun, cel despre care presa spune că ar fi chiar coordonatorul campaniei lui Nicușor Dan, ar face afaceri cu Lukashenko, apropiatul lui Putin.



Consultantul lui Nicușor Dan, legături cu omul lui Putin



„Avem o legătură extrem de apropiată cu Belarus și avem o relație aproape exclusivă cu Lukașenko, adică, cam tot ce se face finanțări, proiecte mari eu le fac și aș vrea să mă asociez și cu o firmă mare din străinătate de undeva”, mi-a spus Matei Păun. Ulterior, am făcut verificări prin firmă și am descoperit din analiză că omul scria niște postări super dure pro-Putin. Deja scria că Ucraina trebuie ruptă în două, că Rusia trebuie să se extindă mai mult în Europa, că România cumva trebuie să fie mai mult în zonă.”



Cu toate acestea, Nicușor Dan nu dă înapoi și a repetat în mai multe interviuri că se sfătuiește cu Păun. Insistă că nu primește niciun ban de la afacerist.



„Domnul Matei Păun mai este în preajma dumneavoastră dl Matei Păun este o persoană cu care mă consult frecvent și v-a îndemnat. Nu trebuie să ne ducem să vedem cu cine mi-am strâns mâna, ce crede respectiva persoană, deci e suficient timp în care ce am făcut eu să poată să fie analizat. Matei Păun, pentru că așa s-a întâmplat, a condus campania electorală a mea și a USB-ului și ulterior a USR-ului din 2016 și a făcut-o foarte bine, fără să ceară vreun ban pentru asta. Ulterior, i-am cerut și sfatul, așa cum am făcut-o acum. Fără ca în campania de la locale din 2020 sau în această campanie să pună vreun ban”, spune Nicușor



Economistul Andrei Caramitru spune că nu înțelege relația lui Nicușor Dan cu Păun, dar că situația s-ar putea transforma într-un risc de securitate națională dacă Nicușor Dan ar ajunge președinte.



„Matei Păun e o persoană asociată direct cu Lukașenko, care e pionul lui Putin. Adică, vorbim foarte sus. […] Nicușor Dan este dependent de ceva, nu pot să îmi explic altfel. […] Dacă Nicușor Dan nu răspunde de ce nu se dezice de Matei Păun, e foarte grav. Este un risc de securitate națională”, spune Caramitru.

Matei Păun este fondatorul băncii de investiții BAC Investments, care are operațiuni și în Belarus. Într-un interviu dat în 2017, Păun spunea că a văzut în Rusia o oportunitate de afaceri la sfârșitul anilor \”90 și că occidentul ar fi greșit în relația cu rușii.