Scădere drastică pe piața imobiliară în noiembrie. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a raportat că, la nivelul întregii țări, au fost vândute 8.443 de imobile mai puțin față de octombrie. Numărul total de tranzacții a ajuns la 50.059 în luna noiembrie 2025.

Piața imobiliară a înregistrat o contracție în luna noiembrie 2025, fiind vândute 50.059 de imobile la nivel național. Conform datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), acest volum este cu 8.443 de unități mai mic față de luna precedentă (octombrie) și cu 8.356 de unități mai mic comparativ cu perioada similară a anului 2024.

Clasamentul județelor în funcție de numărul de imobile tranzacționate este condus, ca de obicei, de regiunile cu piețe dezvoltate. Cele mai multe vânzări au fost înregistrate în București (7.983), Ilfov (4.029) și Timiș (2.804). La polul opus, județele cu cele mai puține tranzacții sunt Teleorman (26), Călărași (236) și Covasna (324).

Dacă ne raportăm strict la reședințele de județ, cele mai active piețe au fost: Cluj-Napoca (1.248 de tranzacții);Brașov (980 de tranzacții);Iași (830 de tranzacții)

Cele mai puține tranzacții în rândul reședințelor de județ au fost înregistrate în Alexandria (12), Călărași (29) și Giurgiu (52).

A scăzut și numărul ipotecilor la nivel național

În ceea ce privește creditarea, numărul ipotecilor la nivel național a ajuns la 33.833, fiind cu 714 mai mic față de noiembrie 2024. Cele mai multe operațiuni de ipotecare au avut loc în București (4.522), Ilfov (3.282) și Călărași (1.707).

Pe segmentul agricol, județele cu cele mai multe terenuri vândute în noiembrie 2025 sunt Timiș (1.009), Arad (644) și Dolj (571).