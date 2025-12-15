Scădere drastică pe piața imobiliară în noiembrie. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a raportat că, la nivelul întregii țări, au fost vândute 8.443 de imobile mai puțin față de octombrie. Numărul total de tranzacții a ajuns la 50.059 în luna noiembrie 2025, potrivit realitatea.net

 

Sursa: Realitatea Financiara

