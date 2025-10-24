Sancțiunile internaționale au ajuns direct în rezervorul mașinii tale! Decizia Statelor Unite ale Americii de a impune restricții economice drastice giganților petrolieri ruși, în special Rosneft și Lukoil, nu putea rămâne fără ecou pe piețele globale. Impactul este deja resimțit la nivel european, iar benzinăriile din România nu fac excepție.

Sancțiunile impuse de SUA giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil au declanșat o reacție rapidă pe piața internațională, care s-a resimțit imediat la pompele din România.

Petrom, liderul pieței locale, a operat vineri, 24 octombrie, prima scumpire a carburanților din această lună, după o serie de ieftiniri.

Cu cât s-au scumpit carburanții la benzinării

Benzina Standard s-a scumpit cu 4 bani/litru.

Motorina Standard s-a scumpit cu 4 bani/litru.

Această ajustare vine ca un răspuns direct la turbulențele de pe piața petrolieră globală.

Reacția pieței globale la sancțiuni

Decizia președintelui SUA de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin înghețarea activelor americane ale celor mai mari două companii rusești de combustibili fosili a avut efecte majore.

Prețul țițeiului Brent a urcat cu 5,7%, atingând 66,13 dolari pe baril, imediat după anunțul noilor restricții, conform The Guardian.

Creșterea prețului petrolului a impulsionat acțiunile companiilor energetice occidentale. Bursele ca Shell și BP au crescut cu aproximativ 3%, contribuind la atingerea unui nivel record al indicelui FTSE 100.

Indicele MOEX Rusia a scăzut cu până la 3,6%, iar indicele RTS (care urmărește acțiunile rusești în dolari) a înregistrat o scădere similară, ca urmare a sancțiunilor dure.

Înghețarea activelor Rosneft și Lukoil în SUA și interdicția companiilor americane de a face afaceri cu acestea au redus oferta și au generat o criză de încredere, forțând prețurile să crească și la benzinăriile din România.