Blocul Național Sindical (BNS) amenință Guvernul cu sesizarea directă a Comisiei Europene (CE) dacă decide înghețarea salariului minim. Liderii sindicali avertizează că, pe lângă încălcarea drepturilor lucrătorilor, o astfel de măsură reprezintă un risc financiar major pentru țară, putând pune în pericol fondurile europene alocate României.

Blocul Național Sindical (BNS) își intensifică presiunea asupra Guvernului, avertizând că propunerea de înghețare a salariului minim contravine flagrant angajamentelor europene, inclusiv celor asumate prin PNRR. Sindicaliștii salută totodată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care, deși a anulat anumite criterii de calcul, confirmă soliditatea Directivei europene privind salariul minim adecvat și întărește mandatul UE de a proteja veniturile lucrătorilor.

BNS subliniază că decizia CJUE nu anulează obligația României de a aplica mecanismul de ajustare a salariului minim stabilit prin Hotărârea de Guvern 35/2025. Acest mecanism, care leagă salariul minim de productivitate, costul vieții și dinamica economică, reprezintă Jalonul 392 din PNRR, asumat de fosta coaliție PNL-USR-UDMR în 2021. Președintele BNS, Dumitru Costin, a subliniat că România are responsabilitatea de a garanta că niciun lucrător nu este condamnat la sărăcie, deși muncește cu normă întreagă.

Organizația sindicală cere Guvernului să aplice imediat formula stabilită, să consulte partenerii sociali și să militeze pentru creșterea salariului minim până la pragul de decență de 60% din salariul mediu brut. BNS formulează cel mai dur avertisment: nerespectarea Jalonului PNRR și modificarea formulei de calcul încalcă principiul ireversibilității reformelor PNRR. În cazul în care Guvernul își menține decizia de înghețare, BNS va sesiza Comisia Europeană, fapt ce va avea drept consecință directă riscul pierderii banilor europeni din PNRR.