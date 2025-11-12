Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a ajuns în 2024 la 39.800 de euro, înregistrând o creștere de 5,2% față de anul precedent, când nivelul era de 37.800 de euro, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Creșterea reflectă tendința generală de redresare economică și majorările salariale din mai multe state membre, determinate atât de presiunile inflaționiste, cât și de deficitul de forță de muncă în anumite sectoare cheie.

Diferențele salariale între statele membre ale Uniunii Europene rămân însă considerabile.

Potrivit Eurostat, cele mai mici salarii medii anuale ajustate pentru angajații cu normă întreagă s-au înregistrat în:

Bulgaria – 15.400 euro

Grecia – 18.000 euro

Ungaria – 18.500 euro

Slovacia – 20.287 euro

România – 21.108 euro, în creștere față de 18.093 euro în 2023

La polul opus, cele mai ridicate salarii medii anuale s-au înregistrat în:

Luxemburg – 83.000 euro

Danemarca – 71.600 euro

Irlanda – 61.100 euro

România a consemnat o creștere de aproape 17% a salariului mediu anual ajustat față de 2023, una dintre cele mai mari din Uniune. Cu toate acestea, țara se menține încă printre economiile cu cele mai scăzute venituri medii din UE, de aproape patru ori sub media europeană.

Evoluția pozitivă a salariilor în ansamblul Uniunii Europene a fost susținută de dinamica pieței muncii, în special în sectoare precum IT, servicii financiare și industriile verzi, dar și de politicile publice menite să protejeze puterea de cumpărare a populației.

Totuși, diferențele salariale persistente între statele vestice și cele din Europa Centrală și de Est continuă să evidențieze decalajele economice și de productivitate existente în cadrul blocului comunitar.

Sursa: Realitatea Financiara