Salariile românilor continuă să crească în statistici, dar nu acoperă toate cheltuielile. Ultimele date publicate de INS arată că salariul mediu net la nivel național a depășit pragul de 5.200 de lei. O familie cu doi copii are nevoie însă lunar de peste 10.000 de lei pentru coșul de consum.

otrvit datelor INS, salariul din luna septembrie este mai mare cu 10 lei față de luna precedentă, dar nu suficient încât să acopere coșul de consum. O singură persoană are nevoie lunar de peste 3.900 de lei, iar o familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie lunar de peste 10.000 de lei, potrivit Realitatea Plus.

Între timp, BNR dă semnalul că țara noastră ar trebui să aibă grijă la majorările salariale pentru că duc la creșterea inflației. De la anul salariul minim crește la peste 4.000 de lei brut.

În sistemul public ne așteaptă însă schimbări uriașe: o reformă a salarizării care aduce sporuri doar pentru performanță, dar și creșteri salariale în funcție de evoluția deficitului.