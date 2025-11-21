Șoferii de camion care lucrează în Luxemburg pot ajunge la venituri ce depășesc 4.500 de euro pe lună, mult peste nivelul oferit în majoritatea statelor europene.

Salarii de până la 4.500 de euro pentru șoferii de TIR din Luxemburg. Angajările sunt în plină desfășurare

Cererea pentru personal calificat este ridicată, iar companiile încearcă să atragă șoferi prin pachete salariale competitive și beneficii suplimentare.

Potrivit platformei Les Frontaliers & Résidents, salariul mediu în Luxemburg ajunge la aproximativ 3.200 de euro. Pentru șoferii cu vechime, certificări suplimentare sau curse internaționale, veniturile pot crește semnificativ, scrie publicația Marie France.

O profesie la mare căutare

Sectorul transporturilor rutiere din Luxemburg se confruntă de ani buni cu un deficit de șoferi, motiv pentru care autoritățile și firmele încearcă să atragă tot mai mulți tineri spre această meserie. Găsirea unui job ca șofer internațional este relativ ușoară, iar avantajele pot fi considerabile, chiar fără studii superioare.

Totuși, meseria vine și cu părțile ei mai puțin plăcute: multe ore petrecute pe drum, nopți dormite în parcări, perioade lungi departe de casă sau costuri ridicate cu traiul în Luxemburg, unde cheltuielile sunt semnificativ mai mari decât în alte țări din regiune.

Pentru comparație, în Franța un șofer de camion câștigă de regulă între 1.400 și 1.500 de euro net, iar cei cu experiență pot ajunge la 2.000 de euro sau chiar mai mult, în funcție de bonusurile primite.

Sursa: Realitatea Financiara