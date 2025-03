O româncă și-a exprimat nemulțumirile pe rețelele de socializare după ce a fost nevoită să plătească peste o mie de lei factura la gaze. Suma uriașă a venit în urma unei singure luni de consum.

Femeia, care locuiește într-o garsonieră confort 2, a relatat că în fiecare lună plătește sume considerabile pentru gaze, sume care variază între 300 și 500 de lei. Cu toate acestea, factura recentă, de 1112 lei, a lăsat-o consternată și confuză, având în vedere că ea nu petrece foarte mult timp acasă și nu utilizează căldura constant.

Această situație ridică întrebări legate de modul în care sunt calculate aceste facturi și de eficiența sistemului de măsurare a consumului. Mulți utilizatori se întreabă dacă nu cumva există neconcordanțe între consumul real și sumele facturate, în special în contextul în care prețurile la utilități au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Părinții mei acum mai bine de 10 ani mi-au pus centrală. Am centrală proprie. Eu plătesc în fiecare lună la gaze peste 300 de lei. Am luni și de 400 de lei și de 500 de lei. Mi-a venit factura la gaze 1112 lei în condițiile în care eu plec dimineata de acasa și vin seara. Nu am caldura de bebe în casa și e o garsoniera confort 2. Cum poate sa vina o factura la gaze 1112 lei în condițiile în care eu nu am nicio lună cu mai putin de plată de 300 de lei explicați-mi ce sume sunt astea”, spune femeia în videoclip.

Reacțiile din partea comunității online nu s-au lăsat așteptate. Oamenii au început să împărtășească propriile experiențe legate de facturile la gaze și să ofere sfaturi.

„Faceți autocitirea,astfel plătiți cât consumați ,nu estimatul lor.”

„Transmiteți indexul ? Dacă faceți 24 grade constant asta este costul”

„Ce inseamna constant? In mare parte a timpului nici nu sunt acasa”, îi răspunde românca pățită

„Estimatul se face în funcție de convenția pe care ai făcut-o la semnarea contractului. Poți să îți faci o evidență lunară și să actualizezi convenția. Sau … autocitire în fiecare lună”

„Engie a inceput sa cam depaseasca masura”

„Vedeti ca astia de la gaze tasteaza gresit suma,si la maicamea i a venit 2300 lei,sa i se faca rau nimic mai mult,s a dus la engie si au zis ca are 23 lei ca au tastat ei gresit,mergeti sa vb inainte”