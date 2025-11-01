Românii sunt condamnați de Guvernul Bolojan să trăiască în frig în propriile locuințe, după ce TVA-ul pentru energia termică s-a majorat, din prima zi a lunii noiembrie, de la 5% la 11%. Această măsură înseamnă o scumpire semnificativă a facturilor, iar pe lângă costul căldurii se adaugă și cel al energiei electrice. După expirarea plafonării, facturile la electricitate s-au triplat. Experții avertizează că pentru milioane de români cu venituri modeste vine cea mai grea iarnă din punct de vedere financiar.

Iarna aceasta, românii sunt îngroziți că nu se vor putea descurca cu banii. Mâncarea și medicamentele sunt mai scumpe, iar de la 1 noiembrie s-au majorat și facturile la căldură.

Administratorii de bloc avertizează și ei că numărul restanțierilor la întreținere crește alarmant de la o lună la alta.

Din păcate, promisiunile electorale ale domnului președinte nu au fost respectate, iar poporul va suferi, bineînțeles, de frig din cauza creșterii TVA-ului.. De undeva de la 200–300 de lei pe lună, facturile la întreținere din septembrie vor crește în octombrie cu 100–200 de lei, iar în noiembrie și decembrie chiar cu 500 de lei pentru căldura livrată. Restanțierii au început să crească, mai ales în rândul celor cu venituri mici,” a declarat Eugen Berceanu, managerul unei firme de administrare imobile, pentru Realitatea Plus.