Compania de stat Romtehnica, aflată în subordinea MApN, cere despăgubiri de aproape 40 de milioane de euro producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar, pe motiv că acesta a întârziat livrarea unor vehicule militare. Contractul reprezintă cel mai mare acord de export de vehicule blindate cu un singur echipament.

 
