Compania Națională Romtehnica a demarat procedurile pentru recuperarea unor despăgubiri de aproape 40 de milioane de euro de la producătorul turc Otokar, invocând atât întârzieri în livrarea vehiculelor blindate, cât și nerespectarea clauzelor privind localizarea producției în România.

Care sunt principalele nemulțumiri ale celor de la Romtehnica

Disputa vizează un contract strategic semnat în noiembrie 2024, cu o valoare record de aproximativ 857 milioane de euro fără TVA, ce prevede furnizarea a 1.059 de vehicule tactice Cobra II 4×4 pe parcursul a cinci ani. Deși partenerul turc a contestat cererile în instanță, acesta a acceptat să efectueze plata sumelor datorate în timp ce continuă negocierile pentru o soluționare amiabilă.

Principalele nemulțumiri ale părții române se referă la întârzierea a 194 de unități din primul lot de 278 de vehicule fabricate în Turcia, dar și la eșecul îndeplinirii obiectivelor intermediare necesare pentru transferul tehnologic.

Conform acordului, restul de 781 de blindate ar trebui produse pe plan local, însă blocajele în pregătirea liniilor de fabricație din țară pun sub presiune calendarul de înzestrare al Ministerului Apărării Naționale.

Această situație subliniază dificultățile de implementare a celui mai mare contract de export de vehicule blindate din istoria Turciei, într-un context în care România mizează pe dezvoltarea propriei industrii de apărare.

Otokar spune că plătește integral penalitățile solicitate

Producătorul turc Otokar a confirmat oficial vineri, 16 ianuarie 2026, că va achita integral penalitățile solicitate de Romtehnica, în valoare de aproximativ 192 de milioane de lei, deși a contestat măsura în instanță. Această sumă reprezintă despăgubiri pentru nerespectarea obiectivelor intermediare privind pregătirea producției locale a vehiculelor blindate 4×4, restul de 781 de unități din contract urmând să fie asamblate în România. Pe lângă această plată majoră, compania va vira în cursul lunii ianuarie o altă sumă, de peste 7 milioane de lei, drept sancțiune pentru livrarea cu întârziere a 194 de blindate din primul lot produs în Turcia. Reprezentanții Otokar au precizat că aceste plăți vor fi înregistrate ca cheltuieli în bilanțul pe anul 2025, avertizând totodată că actualele dispute juridice și blocaje tehnice ar putea genera noi solicitări de despăgubire și ar putea afecta ritmul de implementare a proiectului de 857 milioane euro.

Turcii au avut probleme și la contractul cu STB. Autobuzele stăteau mai mult prin service

Situația livrărilor întârziate către Ministerul Apărării Naționale readuce în atenție istoricul problematic al producătorului turc pe piața din România. Otokar a fost anterior protagonistul unui alt contract controversat, semnat în 2018 cu Primăria Municipiului București pentru furnizarea a 400 de autobuze destinate Societății de Transport București. Acea achiziție, evaluată la peste 458 milioane de lei fără TVA, a fost marcată de numeroase dificultăți tehnice, vehiculele marca Kent LF ajungând frecvent în service imediat după intrarea în circulație. Recurența acestor probleme, de la transportul public din Capitală până la înzestrarea strategică a armatei, pune sub semnul întrebării capacitatea producătorului de a respecta standardele de fiabilitate și termenele de livrare asumate în contractele majore cu statul român, scrie gândul.ro