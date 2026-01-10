Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, va furniza gaze pentru populație începând din luna martie. În prezent, compania lucrează la integrarea unei noi platforme informatice care va gestiona contractele de furnizare pentru populație și micii consumatori, atât la gaze naturale, cât și la energie electrică.

Primele pachete de furnizare în regim concurențial ar urma să fie disponibile spre finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, iar livrările efective să înceapă din aprilie 2026, odată cu eleiminarea schemei de plafonare, potrivit directorului general al Romgaz, Răzvan Popescu, citat de Mediafax.

În prezent, compania gestionează câteva sute de locuri de consum, însă în perioadele în care a preluat rolul de furnizor de ultimă instanță a ajuns să administreze peste 2.500 de puncte.

Romgaz este cel mai important producător de gaze din România, cu o cotă de piață de 52,51%, urmat de OMV Petrom (34,28%) și Black Sea Oil & Gas (8,22%).

Piața furnizării este dominată de doi operatori, Engie România (45,16%) și E.On Energie România (40,68%), urmați, la mare distanță, de PPC Energie (5,80%).