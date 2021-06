Romgaz a încheiat un acord de exclusivitate cu ExxonMobil, pentru proiectul de exploatare a gazelor de la Marea Neagră

Compania Romgaz a încheiat un acord de exclusivitate cu gigantul american ExxonMobil, pentru a preluara compania subsidiară care deține 50% din proiectul de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagră. Acest lucru înseamnă că, în următoarele patru luni, ExxonMobil nu mai discută cu alte companii despre vânzarea acestui proiect.

„La data de 17.06.2021, S.N.G.N. Romgaz S.A. si ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vanzatorul acorda Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioada de 4 luni (pana la data de 15 Octombrie 2021) („Acordul de Exclusivitate”) cu privire la negocierile de achizitie a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca”, se arată în anunțul publicat de Romgaz la Bursa de Valori București. Valoarea ofertei nu a fost făcută publică.

ExxonMobil și-a anunțat partenerii români, în urmă cu aproape 2 ani, că vrea să-și vândă participația de 50% la exploatarea de mare adâncime Neptun Deep, din Marea Neagră. În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiect, dar Exxon deține licența. În aria vizată de proiectul Neptun Deep se găsesc zăcăminte cu o capacitate evaluată între 42 şi 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică de cel puțin 4 ori și jumătate extracția anuală a României.

Cu excepția companiei americane BSOG, nici o altă firmă cu licență în Marea Neagră nu a luat decizia finală privind începerea producția de gaze în Marea Neagră, din cauza blocajului legislativ.

Legea adoptată de PSD în 2019, la presiunile lui Liviu Dragnea, a fost respinsă de investitori, care au reclamat regim de impozitare prea dur și piediciele birocratice, potrivit economedia.ro. PNL a promis că va debloca rapid situația, dar după preluarea guvernării, liberalii au condiționat modificarea legii offshore de obținerea majorității în Parlament.