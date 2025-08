Prețurile de coșmar au ajuns să îi îngenuncheze pe românii de rând. De la începutul acestei luni plătim plătim cu aproape 10% mai mult pentru fiecare produs, iar costul coșului minim de consum a crescut considerabil. Statul pare că a uitat de persoanele vulnerabile, asta în condițiile în care cardurile pentru alimente vor fi încărcate abia la finalul anului.

”Am luat niște castraveți și am luat niște… nu mai am decât cinci lei, mă duc să văd ce mai iau de ei. E greu, pensia e mică. Am 20 și ceva de miioane, cât este. Pe spinarea noastră se ia toate și se îmbogățește. I-ați văzut, îi bagă rudele, îi bagă pe toți, ei o duc bine. O să fie 10% miliardari și restul prostime”, a declarat un pensionar.

La rândul său o pensionară a spus: ”Eu mă descurc cum mă descurc, dar sunt alții care sunt vai de mama lor săracii, cu niște pensii vai de mama lor, amărâte ca de cerșetori. Să le fie rușine la guvernanți!”

În ultima perioadă piețele sunt din ce în ce mai goale. Oamenii vin, văd prețurile și pleacă mai departe deoarece nu își mai permit să cumpere aproape nimic.

”Eu mă descurc ca fraierul, ca plătitorul de taxe, corect și cinstit. Eu nu fur, nu am contracte cu statul, nu sunt politician și mi-au mai luat și 10% din pensie pentru asigurări de sănătate. Am plătit o viață întreagă, cu nimic nu rămâi. Au zis că taie de sus, ce taie de sus, mint”, a afirmat un alt personal.

De asemenea, o tânără spune că preferă produsele din piață ”din două perspective: Pe de o parte, că sunt mai bune și unele sunt românești și așa susținem și noi producătorii locali”.

Experții trag un semnal de alarmă și spun că puterea de cumpărare va fi din ce în ce mai mică în perioada următoare. În tot acest timp, statul apre că a uitat de nevoile oamenilor, iar cardurile pentru alimente vor fi încărcate abia la finalul anului.