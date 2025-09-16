Un sondaj recent aduce date îngrijorătoare pentru industria HoReCa, în contextul scăderii puterii de cumpărare a românilor, ca urmare a scumpirilor accelerate din ultima perioadă. Întrebați la ce ar renunța pentru a face economii, majoritatea respondenților au indicat mesele la restaurant, iar trei sferturi dintre ei au declarat că și-au redus deja ieșirile în oraș din cauza prețurilor.

Cel mai nou studiu Bookingham arată că, în actualul climat economic, românii își reduc frecvența ieșirilor în oraș și sunt mult mai atenți la ce alegeri fac. 74% dintre respondenți afirmă că prețurile ridicate îi determină să reducă frecvența meselor în oraș, iar 47% dintre ei au afirmat că principalul criteriu de alegere a unui restaurant este raportul calitate/preț, în timp ce doar 28% se ghidează în primul rând după calitatea produselor.

Bacșișurile, tot mai sărace. Românii pun pe primul loc economia

Studiul mai arată că 54% dintre români cheltuie între 70 și 150 de lei/persoană pentru o masă în oraș, iar 21% alocă maximum 70 de lei.

77% dintre clienți lasă sub 10% bacșiș, iar unul din zece nu lasă bacșiș niciodată.

În perspectiva înrăutățirii nivelului de trai și a scăderii puterii de cumpărare, 43% dintre cei care au răspuns sondajului național privind comportamentele românilor în raport cu mesele în oraș au afirmat că, dacă vor fi nevoiți să facă economii, primul lucru la care renunță sunt mesele în oraș.

Metodologie

Studiul a fost realizat de Bookingham și analizat de Except Friday în perioada august-septembrie 2025 cu scopul de a înțelege mai bine comportamentele și tendințele românilor în raport cu mesele în oraș, în contextul economic actual.

Studiul se bazează pe un sondaj de opinie desfășurat online, pe un eșantion de 500 de respondenți din România, cu vârste între 18 și 65 de ani. Grupul de respondenți este echilibrat din punct de vedere al distribuției pe sexe și grupe de vârstă, pentru a asigura relevanță și reprezentativitate la nivel național.