Ministrul rezist al Mediului sfidează măsurile de austeritate impuse populației de către premierul Ilie Bolojan, dar și promisiunile privind reducerea cheltuielilor inutile de bani din sistemul bugetar. Diana Buzoianu a pus la cale o mega afacere cu zboruri interne și internaționale, totul din banii românilor. Printre destinațiile către care urmează să zboare angajații ministerului se numără și unele exotice. Afacerea va scoate de la bugetul ministerului peste 2,5 milioane de euro.

În timp ce premierul Ilie Bolojan cere populației să strângă cureaua și promite tăieri drastice ale cheltuielilor inutile din sistemul bugetar, Ministerul Mediului condus de Diana Buzoianu a pus pe picioare o afacere de milioane cu bilete de avion. Contractul, semnat la finalul anului trecut, în plină perioadă de austeritate, depășește 2,5 milioane de euro și acoperă zboruri interne și internaționale pentru angajații instituției, inclusiv către destinații exotice.

Contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, semnat în plină austeritate

Ministerul Mediului a încheiat un acord prin care se obligă să plătească lunar, timp de trei ani, aproximativ 70.000 de euro pentru achiziția de bilete de avion. Întreaga finanțare provine din bugetul de stat. Documentele arată că una dintre condițiile impuse de instituție este ca zborurile să fie operate fără escală.

Ministerul se apără: contractul ar fi mai mic decât cel anterior

În replică la criticile apărute, Ministerul Mediului susține că valoarea actualului contract ar fi, de fapt, cu 12,3% mai mică decât cel precedent. Instituția afirmă că a introdus clauze prin care furnizorul trebuie să ofere și variante low‑cost, acolo unde este posibil. Deplasările externe vor fi făcute prin rotație în țările din regiunile ONU, inclusiv Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Europa.

Destinații exotice și bani publici: combinația care aprinde scandalul

Detaliile contractului au stârnit reacții dure, mai ales în contextul în care Guvernul a cerut populației să accepte măsuri de austeritate. În timp ce românii sunt îndemnați să reducă consumul și să suporte creșterea taxelor, ministerul condus de Diana Buzoianu pregătește deplasări în zone îndepărtate ale lumii, toate plătite din bani publici.

