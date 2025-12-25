În mai puțin de o săptămână se anunță o lovitură majoră pentru toți românii. Taxele locale și impozitele pe locuințe, terenuri și mașini se vor majora cu peste 70%. Guvernul Bolojan a adoptat și ordonanța care prevede noi tăieri și demiteri.

De la 1 ianuarie, pe lângă majorări semnificative ale facturilor la utilități și carburanți, impozitele locale cresc cu 70%.

În unele situații, impozitele pe clădiri și terenuri ar putea crește chiar de până la trei ori după actualizarea bazelor de calcul la valorile reale de piață, iar impozitul pe mașini va fi aproape dublu, inclusiv pentru autoturismele electrice anterior scutite.

De asemenea, pentru imobilele considerate de lux se introduce o taxă suplimentară de 0,9%, potrivit Realitatea Plus.