La Direcția de Taxe și Impozite Sector 3, holurile sunt pline de oameni care așteaptă la rând pentru a-și achita obligațiile către stat.

Graba de a prinde bonificația de 10%

Mulți contribuabili vor să plătească cât mai repede, pentru a beneficia de reducerea de 10% acordată celor care achită impozitele până la finalul lunii martie. Aceasta este prima etapă de plată a taxelor din acest an, iar oamenii nu vor să riște să piardă bonificația.

Nemulțumiri după creșterea impozitelor

Reporterii Realitatea Plus au discutat cu persoanele aflate la coadă, iar majoritatea au spus că au primit impozite mai mari pentru locuințe. O femeie cu certificat de handicap, scutită până acum de plata impozitului, a aflat că în acest an nu mai beneficiază de această facilitate și va trebui să achite suma integrală.

Exemple de majorări semnificative

Creșterile sunt considerabile: pentru o garsonieră, impozitul a urcat de la 58 de lei la 138 de lei. În cazul unui apartament cu două camere, suma a crescut de la 163 de lei în 2025 la peste 400 de lei în acest an. Proprietarii de autoturisme vor plăti impozitul în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, iar și aici majorările sunt foarte mari.

Pensionarii, printre cei mai afectați

Mai mulți pensionari au semnalat că unele dintre taxele stabilite pentru acest an ajung să reprezinte chiar 20% din pensia lor, ceea ce îi pune într-o situație dificilă.