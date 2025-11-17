Comisia Europeană estimează că economia României va crește doar cu 0,7% în 2025, mult sub prognoza din primăvară, care indica 1,4%. Deficitul bugetar rămâne ridicat, la 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% în 2026, iar deficitul de cont curent ar urma să se reducă treptat, la 7,9% în 2025 și 6,4% în 2026.

Avansul economic va fi modest: 0,7% în 2025, 1,1% în 2026 și 2,1% în 2027. Consumul privat și cel public vor fi afectate de măsurile de austeritate și de inflație, dar investițiile private, fondurile europene și exporturile vor susține creșterea.

Pe piața muncii, rata șomajului va trece de 6% în 2025, urmând să scadă treptat până la 5,6% în 2026 și 2027. Înghețarea salariilor în sectorul public și limitarea creșterilor în privat vor tempera veniturile.

Inflația, după ce a coborât la 5,8% în 2024, a urcat la 8,6% în septembrie 2025, ca urmare a eliminării plafonării prețurilor la energie. Pentru 2025 este estimată la 6,7%, iar în 2026 ar urma să scadă sub 6%.

Deficitul bugetar, de 9,3% din PIB în 2024, ar urma să se reducă la 5,9% în 2027. Cheltuielile pentru apărare vor crește treptat până la 2% din PIB, iar datoria publică va ajunge la 63% din PIB.

Executivul european avertizează că o abatere de la planul de consolidare fiscală ar putea afecta stabilitatea economică. În plus, implementarea completă a proiectelor finanțate din fonduri europene rămâne dificilă.

Previziunile vor fi revizuite în primăvara anului 2026.