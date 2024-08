România se află în pragul unui dezastru economic! Pesta rumegătoarelor mici, extrem de contagioasă, a afectat deja peste 230.000 de ovine și caprine.

Ciobanii sunt foarte nervoși și amenință cu violențe in stradă dacă situația nu va fi rezolvată rapid de autorități.

Dacă boala se va răspândi, pierderile la nivel național ar putea atinge 72 de milioane de euro. Iată ce avertizări și propuneri transmite unul dintre ciobani afectați.

ANSVSA: 56 de focare de pesta micilor rumegătoare, în patru județe

Un număr de 56 de focare de pesta rumegătoarelor mici (PMR) se înregistrează în prezent în România, în patru judeţe, fiind afectate 232.283 animale, informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Sunt afectate de PMR 8 exploataţii comerciale, 14 exploataţii comerciale de tip A, 33 exploataţii non profesionovale şi o stână.



Conform datelor ANSVSA, în data de 9 august 2024, în judeţul Tulcea erau înregistrate 48 focare, în 10 localităţi, din care 7 exploataţii comerciale, 14 exploataţii comerciale de tip A şi 27 exploataţii non profesionale, cu un total de 212.813 animale afectate. În judeţul Constanţa sunt 6 focare, în 4 localităţi, în exploataţii non profesionale cu un total de 6.381 animale afectate. În judeţul Timiş este un singur focar într-o exploataţie comercială cu un total de 12.500 animale afectate. În judeţul Ialomiţa este un singur focar într-o stână, cu un total de 589 animale afectate.



În acest context, ANSVSA solicită operatorilor economici din România implicaţi în activitatea de comerţ cu rumegătoare să acorde maximă atenţie instrucţiunilor transmise de instituţie prin intermediul DSVSA judeţene, pentru a îşi proteja efectivele de rumegătoare mici de această boală.



„ANSVSA face apel la sprijinul fermierilor din sectorul ovine şi caprine, precum şi al cetăţenilor, pentru a aplica măsurile de biosecuritate, a anunţa imediat serviciile veterinare despre suspiciunile la animale şi a respecta toate măsurile dispuse de autorităţi pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul ţării. Orice suspiciune de boală trebuie notificată în cel mai scurt timp DSVSA judeţene, notează sursa citată”, se menţionează în comunicat.



Pesta Micilor Rumegătoare este o boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele şi caprinele. Mortalitatea în cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%.