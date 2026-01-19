România continuă să aibă cea mai mare rată anuală a inflației la nivelyl Uniunii Europene, cu o valaorea ce sfidează orice comparație: 8,6%. Țările care urmează în clasament și care încă se confruntă cu inflație ridicată au aproximativ jumătate din nivelul României.

Comparativ cu situaţia din luna noiembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei ţări, inclusiv în România la 8,6%, şi a crescut în şase state membre, arată datele publicate luni de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,7%) şi Italia (1,2%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,6%), Slovacia (4,1%) şi Estonia (4%).

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna decembrie până la 1,9%, sub ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,49 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,18 puncte procentuale.