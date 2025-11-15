Românii cumpără tot mai puțin, pentru că nu mai au bani. Prețurile ridicate și inflația îi fac pe oameni să fie tot mai atenți la fiecare leu cheltuit. Datele oficiale arată că vânzările din magazine au scăzut pentru a doua lună consecutiv, iar țara noastră se află printre cele mai afectate din Uniunea Europeană. Cum arată consumul la final de toamnă și ce se întâmplă în restul Europei.

În piețe și supermarketuri, românii cumpără mai atent ca oricând. Mulți renunță la cheltuieli inutile și caută oferte la fiecare pas. O bancnotă de 100 de lei abia mai ajunge pentru o masă în familie, iar lista devine tot mai scurtă de la o lună la alta (C1). Datele oficiale confirmă această realitate.

Consumul a scăzut pentru a doua lună consecutiv, cu 2% față de anul trecut. Doar în septembrie, vânzările de alimente s-au redus cu 5%, iar cele de produse nealimentare cu aproape 1%. Singurul sector care a avut o ușoară creștere a fost cel al carburanților, semn că românii mai alimentează, dar cheltuiesc tot mai puțin pe restul (C2).

Motivul? Scumpirile îi țin pe oameni departe de magazine. Inflația se menține aproape de 10%, iar cheltuielile cresc pe toate planurile. Alimentele s-au scumpit cu 8%, produsele nealimentare cu 11%, iar serviciile cu 10%. Românii strâng cureaua și fac calcule la sânge ca să se încadreze în buget. Iar asta se vede clar și la nivel european (C3).

Țara noastră se află printre cele mai afectate economii, alături de Estonia și Belgia. În timp ce media Uniunii indică o ușoară creștere, România continuă să piardă teren. (C4). În contrast, sudul continentului oferă o imagine total diferită. Cipru, Spania și Malta au raportat creșteri consistente ale consumului iar 15 state din Uniune au trecut pe plus. Un semnal clar că puterea de cumpărare rămâne una dintre cele mai mari provocări ale momentului.

Românii cumpără tot mai puțin

• comerțul cu amănuntul: -2%

• alimentele: -5%

• nealimentarele: -1%

• carburanții +0,7%

Sursa: INS, Eurostat

Prețurile îi țin pe români departe de magazine

• inflația: 10%

• alimentele: +8%

• produsele nealimentare: +11%

• serviciile: +10%

România, în topul declinului european

• Estonia: -4,8%

• România: -4,5%

• Belgia: -3,4%

• media UE: +0,5%

• Zona euro: +1%

Sudul Europei, creșteri pe linie

• Cipru: +10,4%

• Spania: +4,5%

• Malta: +4,4%