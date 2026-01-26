Un student din patru în Europa își combină studiile cu un loc de muncă, arată cele mai recente date Eurostat. În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni cu vârste între 15 și 29 de ani erau angajați în timp ce urmau o formă de învățământ. Alți 71,4% au rămas în afara pieței muncii, iar 3,2% erau șomeri, deși continuau studiile.

 
Articolul precedentRecord absolut: aurul sare peste 5.000 de dolari uncia
Articolul următorGuvernul dorește să definitiveze săptămâna aceasta măsurile pentru relansarea economiei

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau