Țările de Jos conduc detașat clasamentul, cu 74,3% dintre tineri lucrând în paralel cu școala. Urmează Danemarca, cu 56,4%, și Germania, cu 45,8%, state în care sistemele educaționale și piața muncii sunt structurate astfel încât să faciliteze angajarea part‑time a studenților.

România, ultima din clasament

La polul opus, România se află printre țările cu cele mai mici procente de tineri care lucrează în timpul studiilor. Doar 2,4% dintre studenți sunt angajați, un nivel mult sub media europeană. Grecia (6%) și Croația (6,4%) se află de asemenea în partea inferioară a clasamentului.