Turismul din România a înregistrat o scădere în luna noiembrie 2025. Sosirile în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au ajuns la 936,8 mii de persoane, cu 5,6% mai puțin decât în noiembrie 2024, arată datele publicate de INS. Românii au reprezentat 79,6% din total, iar turiștii străini 20,4%.

Și numărul de înnoptări a coborât, până la 1.840,3 mii, în scădere cu 5,5% față de anul anterior. Din total, 77,8% au fost înnoptări ale turiștilor români, iar 22,2% ale celor străini. Durata medie a șederii a fost de 1,9 zile pentru români și 2,1 zile pentru străini. Gradul de ocupare a locurilor de cazare a ajuns la 25,4%, cu 2,2 puncte procentuale sub nivelul din noiembrie 2024.

Turismul a scăzut semnificativ la finalul lui 2025

Pe ansamblul perioadei 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, sosirile au totalizat 13.010,3 mii persoane, în scădere cu 2,2% față de aceeași perioadă din 2024. Românii au reprezentat 81,6% din total, iar turiștii străini 18,4%. În aceeași perioadă, înnoptările au însumat 27.978,0 mii, cu 1,4% mai puțin decât în 2024. Ponderea românilor a fost de 82,5%, iar cea a străinilor de 17,5%. Durata medie a șederii a fost de 2,2 zile pentru turiștii români și 2,1 zile pentru cei străini. Gradul de utilizare a locurilor de cazare a fost de 30,3%, în scădere cu 1,1 puncte procentuale.

La nivel de județe, cele mai multe sosiri în perioada ianuarie–noiembrie 2025 s-au înregistrat în București (1.878,1 mii persoane), Constanța (1.791,9 mii) și Brașov (1.274,3 mii). La capitolul înnoptări, topul este condus de Constanța (5.514,6 mii), urmată de București (3.784,1 mii) și Brașov (2.397,9 mii).

În ceea ce privește turiștii străini, cei mai mulți au venit din Germania (232,8 mii persoane), Italia (204,0 mii) și Israel (159,9 mii), în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025.