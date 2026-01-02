Grupul Parlamentar PACE – Întâi România adresează o scrisoare deschisă clasei politice, propunând Pactul Național „România, mai presus de noi”, un angajament moral și civic care cere renunțarea la interesele de partid în favoarea legii, meritului, educației, integrității și acțiunii concrete pentru viitorul țării.

”Scrisoare deschisă către clasa politică din România

Grupul Parlamentar PACE – Întâi România

Propune:

Pactul Național pentru România

„România, mai presus de noi”

Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului,

Vă scriem nu ca opozanți, nu ca adversari, ci ca cetățeni aleși care nu mai au răbdare săprivească România cum se uită la propriile promisiuni, cu ochi critici și mâini goale. Argumentele s-au epuizat. Faptele sunt singura monedă care contează.

România nu mai poate fi condusă după logica de partid, interese de grup sau teorii pe hârtie. Ea stă în fața noastră, unită prin istorie, jertfă și dorința oamenilor de a trăi liber. Este timpulca politica să înțeleagă ce societatea a înțeles de mult, România nu se negociază.

1) Legea și responsabilitatea

Legea nu este un ornament de birou și nici piesă de muzeu. Este codul moral al statului. Fiecare abatere afectează prezentul și viitorul. Răspunderea nu se amână, nu se transferă și nu se vinde. Cine uită asta, uită România.

2) Munca și meritul

Munca cinstită nu poate fi trădată de birocrație sau de politicieni. Meritul nu se măsoară înhârtii, aplauze sau like-uri pe social media. Statul trebuie să fie sprijin, nu piedică. Cine ignoră valoarea muncii construiește o țară de spectatori, nu de cetățeni.

3) Cultura, educația și limba română

Fără educație reală și cultură vie, România devine un teatru absurd. Limba română nu e pentru cei privilegiați de sinecuri sau titluri, ci podul între trecut și viitor. Educația trebuie săformeze oameni, nu hârtii, iar cultura trebuie să inspire, nu să decoreze birouri.

4) Unitatea și patriotismul

Unitatea nu se proclamă, se trăiește. Patriotismul nu e gest festiv sau declarație solemnă, ci acțiune concretă. România s-a unit prin fapte, nu prin spectacole. Cine confundă aplauzele cu devotamentul greșește profund și pune viitorul țării în pericol.

5) Integritatea clasei politice

Politica nu poate fi un joc de interese personale. Integritatea trebuie să fie legată la fiecaredecizie, vot și discurs. Cine prioritizează cariera, influența sau profitul personal peste binelecomun nu mai e politician, este spectator în teatrul numit România.

6) Chemare la acțiune

Nu mai putem accepta cultivarea scuzelor sau simulări de activitate. Fiecare zi fără acțiuneeste o zi pierdută pentru România. Este timpul ca clasa politică să-și amintească că rolul ei nu este să supraviețuiască, ci să conducă responsabil.

Grupul Parlamentar PACE – Întâi România propune acest Pact Național – „România, maipresus de noi” – nu ca un exercițiu birocratic, ci ca un ghid moral și civic. Fiecare articol esteobligatoriu, fiecare acțiune ne-negociabilă. România merită mai mult decât polemici: merităfapte.

Membri Grupului Parlamentar PACE – Întâi România:

1) Lider Grup: Senator Dorin Petrea Silviu

2) Chestor Senat: Senator Ninel Peia

3) Președinte Comisia pentru Constituționalitate: Senator Nadia-Cosmina Cerva

4) Președinte Comisia pentru Afaceri Europene: Senator Rodica Cușnir

5) Vicepreședinte Comisia pentru Românii de Pretutindeni: Senator Ioan-Cristian Rusu

6) Vicepreședinte Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții: Senator Cristian Bem

7) Secretar Comisia pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligență Artificială: Senator Adrian Peiu

8) Secretar Comisia pentru Politică Externă: Senator Clement Sava

9) Membru Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală: Senator Iulian Fodoca

10) Membru Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională: Senator Ștefan Borțun

11) Membru Comisia pentru Sănătate: Senator Olga Onea

12) Membru Comisia pentru Românii de Pretutindeni: Senator Daniel-Paul-Romeo Gheorghe

13) Membru Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: DeputatMădălin-Laurenţiu FĂGET

14) Membru Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare: Deputat Rodica PLOPEANU”