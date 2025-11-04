România și-a consolidat poziția financiară în contextul actual economic, având rezervele BNR aproape de 77 de miliarde de euro, cu o creștere de peste 5 miliarde față de anul trecut. 

Sursa: Realitatea Financiara

