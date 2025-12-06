România participă astăzi la una dintre cele mai importante reuniuni europene ale momentului în domeniul apărării, într-un context strategic dominat de presiuni fără precedent asupra securității continentului. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente, reprezintă țara noastră la Reuniunea europeană privind coordonarea capabilităților militare și cooperarea industrială în domeniul apărării, desfășurată vineri, 5 decembrie, la Paris.

Întâlnirea, organizată la invitația Ministerului Forțelor Armate ale Franței, este găzduită de generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării francez, și de Emmanuel Chiva, directorul general pentru armamente din Franța. La masa discuțiilor se află omologi din întreaga Europă, într-un format care, de facto, conturează viitoarele priorități de apărare ale Uniunii.

Europa accelerează integrarea militară: capabilități critice, interoperabilitate și producție comună

Miza reuniunii este redefinirea modului în care Europa își construiește apărarea. Trei direcții sunt considerate urgente:

1.Identificarea capabilităților militare critice, unde dependența de spațiul extra-european este încă foarte mare (muniții, apărare antiaeriană, drone, capacități navale și aeriene strategice).

2.Extinderea interoperabilității, pentru ca forțele armate europene să poată acționa coerent în orice scenariu de criză.

3.Valorificarea soluțiilor industriale deja existente și lansarea de noi programe comune – un pas esențial într-o perioadă în care industria europeană de apărare este chemată să răspundă unui ritm de producție pe care nu l-a mai cunoscut de zeci de ani.

Cu alte cuvinte, Europa încearcă să recupereze decalaje acumulate în ani în care investițiile în apărare au fost puse în plan secund.

Rolul României: de la beneficiar de securitate la contributor strategic

Prezența generalului Gheorghiță Vlad și a generalului Ion-Cornel Pleșa la Paris nu este una formală. România se află într-un moment în care:

•capacitățile de apărare trebuie accelerate, în special pe segmentul antiaerian, mobilitate militară, muniții și drone;

•industria națională de apărare are oportunitatea de a intra în parteneriate europene, dacă sunt luate decizii rapide și orientate strategic;

•frontiera estică a UE și NATO are nevoie de capabilități robuste, iar statele din Vest încep să înțeleagă că apărarea Europei începe la Marea Neagră.

În acest sens, reuniunea de la Paris poate marca intrarea României într-un cerc decizional în care, până recent, țara noastră participa fără a influența agenda.

De ce este momentul important pentru Europa și pentru România

Actualul context de securitate – războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare militare – obligă Europa să funcționeze ca un actor unitar. Iar această reuniune este parte dintr-o strategie mai amplă a Uniunii Europene:

•consolidarea capacității de reacție colectivă;

•reducerea dependențelor critice;

•uniformizarea standardelor de operare și echipare;

•pregătirea unor programe de achiziții și producție comună, cu finanțare europeană.

Participarea României la acest nivel înalt confirmă statutul strategic al țării în arhitectura de apărare a Europei și rolul tot mai vizibil al Mării Negre în calculele de securitate ale Parisului, Berlinului și Bruxelles-ului.

Reuniunea de la Paris nu este doar un exercițiu diplomatic, ci un pas concret către o Europă care își construiește apărarea împreună, cu implicare directă a României.

Pentru București, discuțiile deschid oportunități reale: acces la programe de investiții, cooperare industrială, modernizare accelerată și consolidarea poziției României ca furnizor de securitate la frontiera estică.