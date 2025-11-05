România traversează o perioadă economică dificilă, marcată de un val masiv de insolvențe în rândul companiilor. Această instabilitate a lovit puternic piața muncii, ducând la pierderea locului de muncă pentru un număr semnificativ de români. Se estimează că zeci de mii de oameni au fost concediați în urma restructurărilor și falimentelor.

50.000 de angajați riscă să își piardă locul de muncă

In octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate, cu 34,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut

– cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)

– cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile

Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului

Bucureşti – 1.625 persoane

Arad – 779 persoane

Sibiu – 425 persoane

Prahova – 414 persoane

Timiş – 414 persoane

Braşov – 370 persoane