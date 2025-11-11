Marele actor Robert de Niro a decis să investească puternic în Europa de Est, dar ocolește din nou România. Starul de la Hollywood construiește hoteluri în țări ca Polonia, Bulgaria sau Muntenegru, însă țara noastră pare să fie ignorată de oamenii cu bani.

În timp ce afaceriștii de nivel mondial aleg țările vecine, România rămâne pe dinafară. Robert de Niro a fost de curând în Polonia, unde a anunțat o investiție masivă într-un hotel. Proiectul de acolo este unul ambițios și vizează chiar o clădire veche, construită în anii 50, pe vremea comuniștilor.

Faptul că România este ocolită de investitori arată, spun unii, că politica de austeritate promovată după modelul lui Ilie Bolojan nu aduce deloc prosperitate țării.

Mai mult, se pare că investitorii străini au fost puși pe fugă chiar de cei care ne conduc. Acum două luni, chiar Premierul României a făcut o declarație care a speriat pe oricine voia să aducă bani în țară.

Șeful Guvernului a spus atunci, clar și răspicat, că România este în mare pericol financiar. „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare”, a afirmat premierul. O astfel de vorbă, venită de la vârful statului, este de natură să alunge orice om de afaceri serios care se gândea să investească la noi.