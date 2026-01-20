Guvernul Țărilor de Jos a plătit integral suma de 5,7 milioane de euro în legătură cu jaful produs la Muzeul Drents la începutul anului trecut, pe 25 ianuarie 2025, când coiful de la Coțofenești s-a numărat printre obiectele furate.

Informația apare într-o scrisoare transmisă Parlamentului de la Haga de ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei, Gouke Moes (BBB).

Plata a fost făcută către compania de asigurări AON, care anterior achitase aceeași sumă României, după evaluarea daunelor în baza valorii asigurate a celor patru obiecte sustrase.

Printre piesele furate s-au aflat trei brățări de aur și piesa centrală a expoziției, coiful de la Coțofenești, artefacte de patrimoniu românesc considerate de o importanță culturală majoră, conform NL Times.

În scrisoarea sa, ministrul Moes a precizat că speră ca operele furate să fie în cele din urmă recuperate: „În ciuda decontării financiare, evenimentul rămâne o pierdere profundă pentru toate părțile implicate, atât în Țările de Jos, cât și în România.”

Trei bărbați din localitatea Heerhugowaard – Douglas Chesley W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (21 de ani) – au fost puși sub acuzare și rămân în arest preventiv.

Aceștia sunt cercetați pentru furt, provocarea unei explozii și distrugerea muzeului, însă până acum au refuzat să facă declarații. Alte patru persoane suspectate că ar fi avut roluri secundare în comiterea faptei au fost eliberate, dar ancheta continuă în privința lor.

Potrivit procurorilor, suspecții au pătruns în muzeu folosind un dispozitiv exploziv de tip petardă și baroase, distrugând o ușă de sticlă și vitrinele în care erau expuse artefactele.

Înregistrările camerelor de supraveghere arată cum mai multe persoane mascate au intrat în clădire chiar înainte de explozie. Ancheta a stabilit că hoții au profitat de slăbiciuni cunoscute în construcția vitrinelor de expoziție.

Reprezentanții Muzeului Drents au refuzat să comenteze suplimentar plata efectuată de guvern: „Aranjamentul era deja cunoscut de noi. Nu dorim să comentăm mai departe,” a declarat un purtător de cuvânt al instituției.