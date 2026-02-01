Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat într-un interviu motivele pentru care România continuă să importe produse alimentare, deși producția internă acoperă o bună parte din necesarul de consum. Potrivit ministrului, dacă românii ar alege să consume exclusiv alimente produse în țară, „am fi deja autosuficienți pe toate planurile”.

„Dacă noi, ca și români, ca și consumatori, am consuma numai alimente românești, noi am avea grade de autosuficiență pe toate domeniile în momentul de față”, spune ministrul Agriculturii.

„Vorbim de gospodirăria țărănească și vorbim de zona industrială. Și vă dau un exemplu. De când am finalizat fermele de reproducție de porc și tot ceea ce a însemnat scheme de ajutor de stat, investiții prin programul național strategic 2014-2020, în momentul de față, dacă în 2023, când am preluat Ministerul Agriculturii, plăteam bunăstare la 2,8 milioane de porci, anul acesta s-au depus un număr de 4,7 milioane de porci în România prin care noi plătim bunăstare și mai avem suplimentar din GP-uri, vorbind din gospodăria populației, încă 3 milioane.”

Barbu a precizat că producția internă de carne și lapte acoperă integral consumul național și că, în perioada sărbătorilor, România a reușit să asigure 100% din cererea de carne de porc din surse locale.

„Eu vă spun un lucru că în noiembrie și în decembrie România, în perioada sărbătorilor, aveam grad de autosuficiență 100% pe porc românesc din fermele din România”, spune Barbu.

El a precizat că importurile vizează în principal produse care nu pot fi obținute pe plan local, subliniind că România nu doar își satisface necesarul intern de carne și lapte, ci și exportă o parte din aceste produse.

„Sunt foarte multe produse care sunt consumate. Noi nu putem produce citrice, noi nu avem zona climatică astfel încât să producem anumite alimente consumate de către români.

Asta este, dacă își doresc lucrul acesta. Nu avem brânză cu mucegai sau toate lucrurile astea, adică sunt foarte multe categorii de produse care vin din import”, explică ministrul.

Florin Barbu a mai anunțat că unul dintre obiectivele pentru perioada următoare este dezvoltarea producției de roșii în sere, astfel încât oferta de legume autohtone să rămână constantă pe tot parcursul anului.

„Pe anul 2024, 87,2% am asigurat lapte și produse lactate, pe teritoriul României și am avut și 30% din producție export lapte brut, asta înseamnă că deciziile și politicile agricole pe care le-am făcut în ultimii 2 ani au fost unele corecte. Și vă mai dau un exemplu. Luăm la carnea de pui. La carnea de pui am asigurat consumul 100% și am exportat 50% din acest consum. La carne… Ne arată în momentul de față că România a asigurat consumul cu 78%.

Noi avem temperatură de minus 10 grade, 15 grade în perioada asta. Noi nu putem să producem tomate pentru a atinge gradul de autosuficiență în perioada decembrie, ianuarie, februarie. Adică lucrul acesta nu se va putea face decât prin investiții masive, prin scheme de ajutor de stat.

Am avut o discuție cu domnul prim-ministru pentru a lansa un program foarte ambițios de sere, de câte 50 de hectare, prin care să integrăm tot ceea ce înseamnă materie rezultată din vegetal pentru a încărzi aceste sere și solarii și, bineînțeles, să venim cu o subvenție suplimentară pe această materie vegetală pentru a o utiliza în aceste serei pentru a produce și pe timp de iarnă legume în spații protejate”, a mai spus ministrul Agriculturii.