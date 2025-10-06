România a înregistrat în luna august cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Față de luna precedentă, vânzările din magazine au scăzut cu 2,7%, mult peste media europeană, cel mai probabil ca urmare a măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan, care s-au suprapus peste scumpirea energiei electrice.

Această scădere vine într-un context economic dificil, marcat de inflație, incertitudine și reducerea consumului. În timp ce alte țări europene au avut fluctuații moderate, România a fost singura care a înregistrat un declin atât de accentuat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% în zona euro și au rămas stabile în Uniunea Europeană, în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025. Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante scăderi ale vânzărilor cu amănuntul au fost: România (minus 4%), Polonia (minus 0,8%), Luxemburg și Portugalia (minus 0,7%).



De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% în zona euro și cu 1,1% în Uniunea Europeană. Și în acest caz, România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, cu o scădere de 3,8%.



Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-11,7%), vânzările de produse nealimentare (-8,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,3%).