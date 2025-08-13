România a cheltuit în primele șase luni ale acestui an aproximativ 6 miliarde de euro pentru importurile de produse alimentare, adică aproape 33 de milioane de euro pe zi. Printre cele mai cumpărate alimente din afara granițelor se numără legumele, fructele, carnea, laptele și ouăle, provenite în special din Ungaria, Polonia și Bulgaria.

Paradoxal, deși dispune de un potențial agricol considerabil, România depinde tot mai mult de alimentele aduse din alte țări. Dispariția fermelor mici, migrația tinerilor din mediul rural, lipsa investițiilor și sprijinul redus pentru producătorii locali, alături de o piață internă slab organizată, fac ca produsele autohtone să ajungă mai greu pe rafturile magazinelor.

Sursa: Realitatea Financiara