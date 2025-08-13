Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat marți, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației, că România a pierdut orizontul de trecere la moneda euro în momentul în care a renunțat la o țintă fiscal-bugetară, iar această decizie a fost una politică.

Potrivit acestuia, condițiile tehnice fuseseră îndeplinite în perioada 2013–2015, iar adoptarea euro fusese inclusiv un obiectiv asumat la nivel politic de președintele de atunci, Traian Băsescu. Ulterior, însă, clasa politică a considerat că nivelul scăzut al datoriei publice permite o relaxare fiscală, renunțându-se la disciplina bugetară necesară îndeplinirii criteriilor de convergență.

„Nu a fost un singur partid. Toate au mers pe linia stimulării fiscale. Din 2018, BNR nu a mai putut colabora pe acest subiect și am renunțat la comitetele tehnice privind adoptarea euro, deși eram avansați inclusiv pe partea logistică”, a precizat Isărescu.

El a adăugat că, dacă actuala corecție fiscală va dura 5–7 ani, discuțiile privind trecerea la moneda unică europeană vor putea fi reluate abia după această perioadă.

Sursa: Realitatea Financiara