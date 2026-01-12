Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 6,06% pe an, de la 6,10% în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Evoluția indicelui indică o ușoară relaxare față de începutul anului trecut, când ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an, nivel sub cel actual, dar semnificativ mai redus comparativ cu maximele atinse în anii anteriori.

Și ceilalți indici ROBOR au consemnat scăderi. ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,17% pe an, de la 6,23% înregistrat vineri. Totodată, indicele ROBOR la 12 luni a coborât la 6,40% pe an, de la 6,44%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta se situează la 5,68% pe an. Valoarea IRCC este calculată ca media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice aferente tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului 2025.