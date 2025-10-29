Indicele ROBOR la trei luni, principalul reper pentru stabilirea costurilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat miercuri o nouă scădere, ajungând la 6,37% pe an, față de 6,39% în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Chiar dacă evoluția este una modestă, tendința descendentă vine în sprijinul debitorilor care au rate dependente de acest indicator. La începutul anului, ROBOR la trei luni era de 5,92% pe an.

Și celelalte valori ROBOR au consemnat diminuări ușoare. ROBOR la șase luni, utilizat în special pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,53% pe an, față de 6,54% anterior. În același timp, ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,74%, de la 6,75% pe an.

În paralel, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), introdus prin OUG 19/2019 și aplicabil în special împrumuturilor acordate după mai 2019, se află la 6,06% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice din trimestrul II 2025 și reprezintă cel mai ridicat nivel atins de IRCC până în prezent.

Diferențele dintre indicii ROBOR și IRCC continuă să influențeze costurile creditelor în lei, într-un context economic în care evoluția dobânzilor rămâne puternic dependentă de politica monetară a BNR și de condițiile de pe piața interbancară.

Sursa: Realitatea Financiara