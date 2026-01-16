Vești bune pentru românii cu rate în lei: indicele ROBOR la 3 luni a atins vineri pragul de 6%, marcând o nouă scădere față de valoarea de 6,01% din ziua anterioară. Această evoluție, confirmată de BNR, influențează direct calculul dobânzilor pentru creditele de consum, indicând o tendință de relaxare a costurilor de împrumut pe piața monetară.

Indicele ROBOR la trei luni a continuat să scadă vineri, atingând pragul de 6% pe an, într-o tendință descendentă care a cuprins și indicii la șase și douăsprezece luni, aceștia ajungând la 6,11%, respectiv 6,29%.

Deși aceste valori marchează o ușoară relaxare față de ședințele precedente, nivelul actual rămâne peste cel de 5,92% înregistrat la începutul anului trecut.

Românii plătesc dobânzi mai mari decât bulgarii sau slovenii

În context european, românii continuă să plătească dobânzi semnificativ mai mari chiar și față de vecinii bulgari, unde costurile creditării sunt sub 4%, sau față de Slovenia, unde acestea abia depășesc 3%.

Această diferență majoră, care poate adăuga aproximativ 200 de euro la rata lunară a unui credit de 100.000 de euro, este alimentată de o dobândă de politică monetară a BNR de trei ori mai mare decât cea a Băncii Centrale Europene și de o inflație internă de cinci ori mai ridicată decât media Uniunii Europene.

În ciuda acestor discrepanțe, măsurile luate de BNR anul trecut prin reducerea succesivă a dobânzii cheie până la 6,5% încep să se reflecte în indicii de piață.

Pentru 400.000 de români ratele vor scădea ușor, în 2026

Pentru cei 400.000 de români ale căror credite sunt raportate la IRCC, începutul anului 2026 aduce o ușoară reducere a ratelor, indicele fiind fixat la 5,68% pe baza tranzacțiilor din trimestrul al treilea al anului trecut.

Perspectivele pentru primele luni ale anului 2026 indică o stabilitate a IRCC în jurul valorii de 5,67%, în timp ce dobânzile fixe, care domină piața creditelor ipotecare noi, sunt estimate să scadă spre o medie de 5,55%.

Deși dobânda medie variabilă, formată din IRCC și marja băncii, rămâne ridicată la aproximativ 8,17%, aceasta reprezintă totuși una dintre cele mai scăzute valori din ultimii trei ani, sugerând o corecție lentă, dar constantă, a costurilor de finanțare în România.