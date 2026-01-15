România riscă o criză a carburanților, care ar putea duce la o nouă creștere a prețurilor, pe fondul impasului generat de sancțiunile impuse grupului Lukoil și de bombardarea unor terminale petroliere de la Marea Neagră. Avertismentul a fost făcut în exclusivitate de expertul în energie Dian Popescu, la „Culisele Statului Paralel”, care atrage atenția că, dacă guvernanții nu iau rapid măsuri, efectele ar putea fi dramatice.

După ce conducta transcaspică, care alimenta rafinăria Petromidia, a fost bombardată de mai multe ori, ceea ce a redus semnificativ cantitățile de țiței care ajung în România. În plus, compania-mamă a Rompetrol a anunțat că cea mai mare rafinărie din țară va intra în revizie la începutul lunii februarie, pentru o perioadă de una până la două luni, potrivit surselor din piață citate de Profit.ro..

„Furtuna perfectă”, avertizează specialiștii, este completată de riscul închiderii rafinăriei Burgas din Bulgaria, deținută tot de Lukoil, de unde România importă cantități de carburanți pentru a-și acoperi necesarul. Dacă aceasta se închide, transferul de petrol brut către România, cu ajutorul tancurilor maritime, ar duce la o creștere a prețului cu aproximativ 10 dolari pe baril, a explicat expertul în energie Dian Popescu.

„Petromidia și Lukoil dețin 60–65% din necesarul de carburant al României. Dacă nu repornesc urgent Lukoil, imaginați-vă că această cantitate va trebui importată, iar cei interesați vor specula situația. Capacitatea de producție a României nu poate acoperi golul, dacă situația nu se rezolvă. De aceea, Ministerul Energiei ar trebui să dea aprobare pentru repornirea de urgență a rafinăriei Lukoil, să ajute Petromidia să importe petrol și să ia decizii politice, pentru că am discutat cu traderi care vorbesc pe termen lung și nu mi-a venit să cred când am auzit că este posibil ca prețul carburanților să crească cu peste 40%.”

În opinia lui Popescu, există o singură soluție rapidă; „Să se acorde facilități pentru importul de petrol brut pe Marea Neagră, pentru Petromidia, în condițiile în care conducta transcaspică nu mai este o variantă sigură. Trebuie discutat la nivel de război ca să nu mai fie bombardate petrolierele care alimentează Petromidia. Dacă nu, o creștere a carburanților ar duce la o nouă explozie a prețurilor în România,” a afirmat Dian Popescu.