Riscul de avalanșă se menține ridicat în Munții Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine, de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5, au transmis salvamontiștii sibieni.

Riscul major de accidente este în zona turistică Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă măsura, vineri după-amiază, 110 centimetri, însă sunt și zone cu troiene mult mai mari.

Salvamontiștii sibieni avertizează că, după ninsorile și viscolul din ultimele zile, turiștii fără exepreianțșă și făra echpament adecvat ar face binne să niu se aventureze pe munte,

În aceste condiții, cel mai singur mijloc de acces spre zona turistică Bâlea Lac este telecabina, cu plecare de la Bâlea Cascadă. În condiții meteo nefavorabile, există riscul ca nici aceasta să nu funcționeze.