Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a declanșat o acțiune fără precedent, depunând la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării o petiție oficială în baza Ordonanței 137/2000 privind prevenirea și sancționarea discriminării. Organizația, reprezentată legal de președintele Noni-Emil Iordache, solicită intervenția autorităților după declarațiile publice ale lui Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie-Gavril Bolojan.

Ce solicită sindicatul: sancțiuni, măsuri reparatorii și publicarea deciziei

În document, organizația cere constatarea unei fapte contravenționale de hărțuire și discriminare, acuzând că declarațiile lui Burduja au creat un climat degradant și ofensator la adresa unei categorii sociale clar definite: angajații din sectorul public.

Petiția solicită:

– aplicarea unei amenzi contravenționale stabilite de Colegiul Director, în funcție de gravitatea faptei și de statutul public al persoanei vizate

– publicarea în mass-media a unui rezumat al hotărârii

– dispunerea unor măsuri reparatorii și preventive, precum recomandări publice, retractări și reguli de comunicare nediscriminatorie

Burduja, atac dur la Diana Buzoianu: „România, țara Meșterului Manole. Așa nu se mai poate, ne faultăm singuri!”

Declarația care a declanșat scandalul

Totul a pornit de la un interviu din data de 10 februarie, în cadul căruia Burduja a afirmat: „La stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care își completează veniturile și oameni nebuni.”

Întrebat dacă își asumă afirmația, acesta ar fi răspuns că este „realitatea”, declarație preluată ulterior de numeroase publicații.

Sindicatul acuză o etichetare globală și degradantă

Organizația susține că afirmațiile nu reprezintă o critică punctuală, ci o stigmatizare în bloc a tuturor angajaților din administrația publică. În petiție se arată că:

– termenul „incompetenți” induce ideea unei incapacități generalizate

– expresia „își completează veniturile” sugerează comportamente ilicite, fiind preluată în presă ca „hoți”

– sintagma „oameni nebuni” folosește sănătatea mintală ca insultă, consolidând prejudecăți și afectând demnitatea persoanelor vizate

Sindicatul atrage atenția că astfel de etichete pot alimenta ostilitatea socială și pot crea un climat degradant în mediul profesional.

Impactul asupra persoanelor cu probleme de sănătate mintală

În document se subliniază că utilizarea termenului „nebuni” ca insultă amplifică stigmatizarea persoanelor cu tulburări psihice sau handicap psihosocial, sugerând că acestea ar fi asociate cu comportamente indezirabile. Această asociere, arată sindicatul, contribuie la un climat ofensiv și discriminatoriu.

Argumentele juridice invocate

Petiția susține că declarațiile se încadrează în prevederile art. 2 alin. (4) și (5) din OG 137/2000, care sancționează comportamentele degradante și discriminatorii bazate pe criterii precum categoria socială sau handicapul. De asemenea, sindicatul amintește că libertatea de exprimare nu poate fi folosită ca scut pentru discursuri care afectează demnitatea unui grup social.

Ce cere sindicatul în final

Organizația solicită admiterea petiției, constatarea existenței hărțuirii și discriminării, aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și publicarea unui rezumat al hotărârii în mass-media, conform art. 26 alin. (2) din OG 137/2000.

