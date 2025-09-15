Începând de luni, 15 septembrie, și până pe 17 octombrie 2025, circulația rutieră va fi restricționată pe două artere importante din județul Prahova, pentru lucrări de reparații la rosturile de dilatație ale unor poduri.

Potrivit Poliția Județeană Prahova, restricțiile vor fi aplicate:

pe DN 1 (E60), în zona kilometrului 94+345, pe raza municipiului Câmpina, la podul peste râul Prahova;

pe DN 1B (E577), în zona kilometrului 11+295, la ieșirea din Ploiești, la podul peste râul Teleajen.

Lucrările se desfășoară la partea carosabilă, iar câte o bandă de circulație pe fiecare sens va fi închisă temporar.

Pe DN 1B, lucrările încep luni, 15 septembrie, la ora 10:30, iar pe DN 1, la Câmpina, restricțiile intră în vigoare de la ora 12:30. În ambele zone va fi instalată semnalizare temporară, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile rutiere.

Sursa: Realitatea de Prahova