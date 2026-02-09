Loteria Română anunță reporturi importante la principalele jocuri de noroc, în urma tragerilor loto de duminică. La Joker, categoria I, s-a acumulat un report de peste 51,7 milioane de lei, echivalentul a peste 10,15 milioane de euro, în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, reportul a ajuns la peste 22,31 milioane de lei (aproximativ 4,38 milioane de euro).

Următoarele trageri loto vor avea loc joi, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, oferind noi șanse participanților de a câștiga premiile puse în joc.

La tragerile de duminică, Loteria Română a acordat 35.272 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,8 milioane de lei. De asemenea, la jocul Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

Alte reporturi notabile sunt la Joker, categoria a II-a, unde suma depășește 352.900 de lei, la Noroc Plus, categoria I, cu un report de peste 570.100 de lei, și la Loto 5/40, unde la categoria I se află în joc peste 596.200 de lei. La Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 34.100 de lei.

Interesul jucătorilor rămâne ridicat, pe fondul premiilor atractive puse în joc la următoarele extrageri.

Sursa: Realitatea Financiara