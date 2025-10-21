Loteria Română anunță reporturi impresionante la principalele jocuri de noroc. La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 8,34 milioane de euro (aproximativ 42,47 milioane de lei), iar la Joker, reportul de la categoria I depășește 7,07 milioane de euro (circa 35,99 milioane de lei).

La tragerile de duminică, 19 octombrie, s-au acordat în total 38.947 de câștiguri, însumând peste 5,29 milioane de lei.

Și celelalte jocuri oferă premii atractive. La Noroc, reportul cumulat este de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro), iar la Joker, la categoria a III-a, se înregistrează un report de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

Pentru Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria a II-a, se acumulează peste 56.000 de lei. La Super Noroc, premiul pus în joc este de 49.260 de lei.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 780.639,80 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din Galați. La tragerea Joker, s-au acordat două premii de categoria a II-a, în valoare de 745.501,64 de lei fiecare, câștigate cu bilete jucate la agenții din Iași și Timișoara.

Sursa: Realitatea Financiara