Guvernul a adăugat patru companii majore – Minvest, Romaero, Remin și Avioane Craiova – pe lista de reformă. Acestea vor fi analizate de Comitetul interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, alăturându-se celor 17 firme aflate deja în proces.

Guvernul a adoptat joi un memorandum prin care a actualizat lista întreprinderilor publice centrale care vor intra în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9). Această listă o completează pe cea inițială, aprobată în ședința Guvernului din 5 decembrie 2025.

Astfel, alte patru întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului vor fi supuse analizei Comitetului. Acestea sunt: C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A. și AVIOANE CRAIOVA S.A.

Includerea acestor companii este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a implementării principiilor guvernanței corporative, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin PNRR, explică Executivul.

Anterior, la începutul lunii decembrie, Guvernul a inclus primele 17 companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Printre acestea se numără companii precum TAROM, Metrorex și companiile CFR, propuse de ministerele de resort. Potrivit premierului, bugetele acestor firme vor fi aprobate imediat după adoptarea bugetului național.