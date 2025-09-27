CFR Călători anunță că studenții români și străini cu vârsta de până la 30 de ani beneficiază de reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a 2-a, pe toate categoriile de trenuri, însă doar pe ruta dintre domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

De la 1 octombrie 2025, studenții români care urmează cursuri la universități din străinătate vor avea, pe teritoriul României, o reducere de 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, indiferent de distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Reducerea de 90% se aplică și studenților orfani de unul sau ambii părinți, celor proveniți din centre de plasament sau aflați în grija unor familii substitutive/asistenți maternali. Diferențele pentru clasa 1, vagoane de dormit sau cușetă trebuie achitate integral.

Biletele și abonamentele cu reducere se pot procura de la casele de bilete CFR, online, prin aplicația mobilă sau de la automatele din gări, după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului aferent. În lipsa acestor opțiuni, ele pot fi cumpărate și de la personalul de tren.

Pentru a beneficia de facilități, studenții trebuie să prezinte legitimația de reducere vizată pentru anul universitar în curs și actul de identitate. Până la 30 noiembrie 2025, sunt acceptate și legitimațiile vizate pentru anul universitar 2024–2025, iar studenții din anul I pot folosi o adeverință de la facultate. Din 1 decembrie 2025, reducerea se acordă exclusiv pe baza legitimației pentru anul universitar 2025–2026.

Ca noutate, studenții români înmatriculați la universități din afara țării, la forma de învățământ cu frecvență, pot beneficia de reducerea de 50% prezentând carnetul sau cardul de student însoțit de traducere legalizată, alături de actul de identitate. În lipsa documentelor solicitate, călătoria este considerată fără legitimație și sancționată conform regulilor în vigoare, avertizează CFR Călători.