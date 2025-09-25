Liderii coaliției au discutat despre ministerele care vor primi sau care vor pierde bani în urma rectificării bugetare. Aceasta se face cu o estimare a deficitului de 8,4%.

Ministerul Finanţelor ar urma să publice, astăzi, pe site-ul instituţiei, proiectul de rectificare bugetară.

Documentul a fost analizat în această dimineaţă în şedinţa coaliţiei de guvernare, la care a fost prezent şi ministrul Alexandru Nazare.

Potrivit unor surse politice, Ministerul Finanţelor ar fi dispus să aloce 25 de miliarde de lei, sumă din care cea mai mare parte să fie direcţionată către plata împrumuturilor contractate anterior de România şi dobânzilor aferente.

Pe de altă parte, în urma rectificării bugetare, cei mai mulţi bani vor merge către ministerele: Transporturilor, pentru continuarea investiţiilor în infrastructură, Muncii, pentru plata pensiilor şi asistenţă socială, dar şi către Ministerul Dezvoltării, pentru unele proiecte de investiţii derulate prin programe naţionale.

Potrivit actualei forme a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei.

Bani în plus vor primi Ministerul Muncii (2,5 miliarde lei), Transporturilor (2,1 miliarde), Sănătății (250 de milioane), Casa Națională de asigurări de Sănătate (3,5 miliarde). Aceste sume sunt rotunjite și nu reprezintă varianta finală a rectificării. Luni, liderii coaliției se întâlnesc din nou pentru o discuție finală pe rectificare.

„Se asigură tot ce înseamnă investiții pe proiectele de infrastructură și proiecte naționale. Plus lucrurile sociale – pensii, salarii, alocații etc. Suma totală care se da efectiv în plus este de 22.8 mld de lei, la o țintă de deficit de 8.4%”, spun surse din coaliție.

Proiectul de rectificare bugetară va fi publicat în transparență decizională în această seară sau cel târziu vineri dimineață.

Liderii coaliției au mai stabilit și că Guvernul trebuie să pregătească o a doua rectificare bugetară în acest an, pentru finalul lunii octombrie, conform unor surse.