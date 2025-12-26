Presa rezistă vine cu acuzații halucinante! În mijlocul scandalului care a izbucnit odată cu lansarea documentarului Recorder, publicația susține acum că Televiziunea Poporului nu vrea o justiție independentă. Totul în ciuda încercărilor repetate din rândul jurnaliștilor Realitatea PLUS de a devoala manevrele orchestrate de statul paralel de-a lungul anilor.

În plin scandal la vârful justiției, Realitatea PLUS a continuat să prezinte adevărul în fața românilor. Lucru ce aparent a deranjat și a provocat Recorder să filmeze 3 părți de acuze la adresa redacției.

Publicația acuză că trustul Realitatea nu și-ar dori independența magistraților, însă jurnaliștii postului nostru nu au făcut altceva decât să ceară puncte de vedere pentru aflarea adevărului.

Realitatea Plus a solicitat presei rezist să spună de ce în investigații nu s-au regăsit protocoalele din justiție care au distrus ani de zile sistemul și dosarele la ordin ale fostei șefe DNA și a fostului șef din servicii Florian Coldea.

„Asta este caracterizarea pe care domnul Maricel Păcuraru, filozofia după care funcționează și care este foarte vizibilă și în politica editorială a postului Realitatea TV, care în aceste zile atacă redacția Recorder și documentarul pe care noi l-am publicat, pentru că sunt foarte speriați de perspectiva unei justiții independente și au dat pe post o serie de minciuni, cum e această analogie pe care o fac cu Florian Coldea, fostul șef al SRI. Nu, sunt minciuni. Nu există nicio legătură între Florian Coldea și Recorder, niciodată n-au venit bani din direcția acestui om către Recorder”, a declarat Mihai Voinea, jurnalist Recorder.

Televiziunea Poporului este acuzată că ar fi lansat în spațiul public un scenariu conform căruia Florian Coldea s-ar afla în spatele jurnaliștilor Recorder și ar finanța publicația. Însă, culmea, Recorder a anunțat că va da în judecată o altă televiziune pentru aceleași afirmații. Vorbim despre acuzații foarte grave pe care acum jurnaliștii Recorder încearcă să le arunce spre Realitatea PLUS.

„S-a afirmat la România TV, în urmă cu câteva seri, cu subiect și predicat, că Florian Coldea finanțează Recorder. Și este un lucru pe care noi nu l-am mai făcut, dar pe care îl vom face – acela de a da în judecată această publicație pentru această afirmație, care nu are absolut niciun fundament, adică este pur și simplu o invenție de la cap la coadă. Și n-am făcut-o pentru că ne gândeam că un principiu pe care noi îl promovăm este dreptul de exprimare liberă, dar cred că primul pas este să încetăm să mai vedem în acești oameni niște colegi și în acea entitate o televiziune, pentru că acolo nu e presă de fapt.”, conform Recorder.

Ipocrizia nu se oprește aici. Publicația susține că în spatele său nu se află nici un serviciu secret, cât despre Coldea, Kovesi și protocoale, nu le-au mai menționat pentru că, spun aceștia, au făcut-o televiziunile în trecut și a fost suficient, Realitatea Plus fiind printre televiziunile care au combătut, criticat și devoalat mereu abuzurile din societate, in special cele din justiție legate de binomul Statului Paralel.

„Noi am spus cu subiect și predicat că, în epoca de glorie a DNA, în care această instituție era condusă de Laura Codruța Kövesi, instituția a fost acuzată adeseori, cu argumente solide, că le-a permis serviciilor secrete să se amestece în justiție. Am punctat acest lucru, unii ne-au reproșat de ce nu l-ați dezvoltat: pentru că s-a întâmplat acum 10 ani, pentru că a fost foarte dezbătut în societate, a fost pe toate televiziunile, s-a discutat despre asta.”, a declarat Voinea.

O confirmare a faptului că încă există o interferență a fostei șefe DNA în justiție, și ea ar trebui discutată în investigații, ar reprezenta-o, spun analiștii din domeniu, și declarațiile recente ale Laurei Codruța Kovesi.

Aceasta a fost cap de listă și a semnat mesajul de solidaritate cu judecătorii care au semnalat presupusele nereguli prezentate în documentarul Recorder.

Deși a fost acuzată de dosare la comandă și că a inventat spectacolul cătușelor la DNA, acum dă vina pe actualul sistem că ar practica tactici comuniste.

„Au apărut, în urma acestor dezvăluiri, și au început aplicarea unor metode vechi, le-aș spune comuniste. Vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare.”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Și maestrul Cristoiu a vorbit despre scandalul de la varful justiției.

„În România, ce putere e? Una pro-europeană. Și cine protestează în stradă? Păi, tot pro-europenii.”, a declarat Ion Cristoiu.

Mai mult, publicația independentă neagă acuzațiile conform cărora documentarul pe care l-a lansat în spațiul public are ca scop distragerea atenției de la situația în care actualul sistem i-a adus pe români.

„Apoi, altă întrebare de suveranici: «de ce apare acum acest documentar?» Pentru că ele, de obicei, apar când sunt gata. I-am auzit pe unii, cu jumătate de creier, spunând: «Au scos acest documentar ca să acopere scandalul cu apa de la Ministerul Mediului.»”, a declarat Mihai Radu.